Гражданин Франции задержан в Москве за сбор военных сведений

В Москве задержали гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности РФ. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Ведомство уточнило, что дело было заведено по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, в течение нескольких лет француз осуществлял целенаправленный сбор информации в военной и военно-технической области, которая при получении иностранными источниками может быть использована против безопасности страны. Для этого задержанный посещал Россию, в том числе столицу, где встречался с россиянами.

"Благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям фигурант задержан и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", – говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что в ближайшее время фигуранту дела предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Москве правоохранители задержали семерых подозреваемых в создании и участии в деятельности экстремистской организации. Как считают следователи, не позднее 20 июня 2020 года задержанные создали сообщество, в рамках которого собирались планировать и совершать преступления по мотивам ненависти и вражды. Их жертвами якобы должны были становиться сотрудники правоохранительных органов.

