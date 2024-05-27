Сотрудники ФСБ задержали жительницу ЛНР за сбор данных о ВС РФ

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Силовики задержали жительницу населенного пункта Ровеньки в ЛНР, которая собирала сведения о местах размещения подразделений ВС РФ, а затем передавала их на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального главка ФСБ России.

В отношении женщины завели уголовное дело о шпионаже. Обвиняемая призналась, что полученную информацию она отправляла сестре, которая живет в Киеве, а та, в свою очередь, передавала ее украинским военным.

Ранее бойцы Росгвардии задержали в Донецкой Народной Республике семь человек, которых подозревают в пособничестве ВСУ.

До этого сотрудники управления ФСБ РФ по Западному военному округу пресекли в Луганской Народной Республике попытки сотрудничества с органами разведки Украины.

