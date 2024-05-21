ФСБ пресекла попытки сотрудничества граждан Украины со своей разведкой в ЛНР

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Западному военному округу пресекли в Луганской Народной Республике (ЛНР) попытки сотрудничества украинцев с органами разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным службы, они осуществляли сбор информации о местонахождении подразделений российских сил, которые участвуют в спецоперации, а также других мероприятий войсковой активности частей.

В результате органы военной контрразведки объявили трем украинским гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, формирующих условия для совершения преступлений по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж").

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, который готовили двое россиян, завербованных военной разведкой Украины. Мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины в октябре 2023 года через интернет-мессенджер. Позднее россиянин привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу.

До этого сотрудники ФСБ задержали студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. Девушка передавала Вооруженным силам Украины данные о местоположении российских солдат при помощи украинских каналов в Telegram, уточнили в спецслужбе.

