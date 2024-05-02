Житель Приморья задержан по подозрению в шпионаже на ГУР МО Украины

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, который подозревается в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины. Об этом со ссылкой на представителя регионального главка ФСБ сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", – рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержанный выполнял задания украинской военной разведки по сбору и передаче сведений об объектах военной инфраструктуры края. СК возбудил уголовное дело по статье о государственной измене, задержанный был отправлен под стражу.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений. Кроме того, с начала СВО в интернете удалили более 360 тысяч экстремистских материалов, а также заблокировали доступ к 70 тысячам страниц, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

До этого ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram.

