ФСБ: теракт на железной дороге в Крыму предотвращен

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, который готовили двое россиян, завербованных военной разведкой Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как передает ЦОС, сотрудники правопорядка пресекли противоправную деятельность россиянина 1999 года рождения и его сожительницы 2000 года рождения. Граждане планировали подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе Республики Крым по заданию украинских спецслужб, говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины в октябре 2023 года через интернет-мессенджер. Позднее россиянин привлек к выполнению заданий украинских спецслужб свою сожительницу.

По сведениям спецслужбы, в апреле 2024 года по предоставленным куратором координатам фигуранты изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство. Его пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьского Ленинского района. Преступников задержали в момент совершения преступления.

Ранее сотрудники ФСБ задержали студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. Девушка передавала Вооруженным силам Украины данные о местоположении российских солдат при помощи украинских каналов в Telegram, уточнили в спецслужбе.