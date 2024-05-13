Житель Приморья задержан по подозрению в шпионаже на ГУР Минобороны Украины

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Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую военную разведку. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ России сообщает РИА Новости.

"УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный мужчина собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья, полностью осознавая, что эти данные могут использоваться против безопасности РФ. Мужчина отправлен под стражу, возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинского канала в мессенджере Telegram. Девушка пояснила, что администратора канала интересовали не только военные автомобили, но и обстановка в городе в целом.

До этого стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений.

