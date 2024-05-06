ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта у зданий судов

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ФСБ задержала жителя Тамбова, готовившего по указанию спецслужб Украины взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

"Сотрудники РЖД при обходе территорий возле железнодорожного вокзала Тамбова заметили подозрительного мужчину, осуществлявшего закладку неизвестных предметов в строительный мусор", – добавили там.

Два самодельных взрывных устройства нашли под строительным мусором в одной из заброшенных построек, указали в пресс-службе. Позднее их обезвредили, рассказали в ФСБ.

Задержанный гражданин 1980 года рождения уточнил, что после начала спецоперации на Украине он регулярно посещал различные ресурсы в Сети, включая проукраинские террористические порталы. По его словам, в июле 2023 год он был завербован украинскими спецслужбами для диверсий на территории РФ.

Ранее стало известно, что жительницу Антрацита в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева. По данным ФСБ, она собирала сведения о расположении российских войск, которые задействованы в СВО на Украине. Также, по данным женщины, она передавала данные о местах массового скопления горожан.

