Суд приговорил агента СБУ к 11 годам колонии за передачу ВСУ данных о ВС РФ

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Суд в Крыму приговорил агента СБУ к 11 годам колонии за передачу ВСУ данных о позициях российских войск в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные УФСБ по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", – уточнили в ведомстве.

Мужчина собирал сведения о местах расположения российских подразделений и направлениях их передвижения в Запорожской области, чтобы затем передать информацию ВСУ, которые намеревались использовать ее для нанесения ракетных ударов. Как отмечает ФСБ, следствие обнаружило документы, подтверждающие это.

Суд постановил, что обвиняемый будет 11 лет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее суд заочно приговорил командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика к 18 годам колонии за атаку на нефтеналивную станцию в Брянской области. В рамках расследования выяснилось, что он приказал членам экипажей двух фронтовых бомбардировщиков украинской армии сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию фирмы НК "Русснефть-Брянск".

