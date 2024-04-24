Суд заочно приговорил командира ВСУ к 18 годам колонии за атаку на нефтебазу РФ

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Суд заочно приговорил командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика к 18 годам колонии за атаку на нефтеналивную станцию в Брянской области. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу СКР.

Украинского командира признали виновным в том, что он отдал приказ членам экипажей двух фронтовых бомбардировщиков ВСУ Су-24м сбросить 500-килограммовые авиационные бомбы ФАБ-500 ШН на российскую территорию.

В результате 30 апреля 2022 года авиабомбы упали на нефтеналивную станцию фирмы НК "Русснефть-Брянск", из-за чего возник пожар. Общая сумма ущерба составила не менее 11 миллионов рублей.



Ранее стало известно, что над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области были уничтожены три украинских беспилотника. Попытка киевского режима атаковать российские объекты была пресечена 21 апреля 2024 года.