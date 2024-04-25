Пособника СБУ осудили в Запорожской области за передачу ВСУ данных о ВС РФ

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Пособника Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 11 годам колонии строго режима за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает ТАСС.

По информации спецслужб, гражданин Украины передавал информацию о дислокации российской армии, а также о местонахождении промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожской области для осуществления украинскими военными атак по данным объектам.

"Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых ему деяний", – сказано в сообщении.

Ранее суд заочно приговорил командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика к 18 годам колонии за атаку на нефтеналивную станцию в Брянской области. По версии следствия, он приказал членам экипажей двух фронтовых бомбардировщиков ВСУ сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию фирмы НК "Русснефть-Брянск".

