Суд приговорил к 11,5 года украинского агента за попытку купить компоненты к С-300 – ФСБ

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Суд Ростовской области приговорил к 11,5 года лишения свободы агента Главного управления разведки Минобороны Украины Сергея Кривицкого за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300, сообщает ТАСС.

Жителя Мелитополя признали виновным в шпионаже. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

По данным спецслужб, Кривицкого задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке покупки совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300. Его вину доказали в полном объеме.

Также достоверно подтвержден факт причастности Кривицкого к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах украинской разведки, пресеченной органами безопасности.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений. Кроме того, с начала СВО в интернете удалили более 360 тысяч экстремистских материалов, а также заблокировали доступ к 70 тысячам страниц, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

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