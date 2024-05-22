22 мая, 05:55Происшествия
Суд приговорил жительницу Забайкалья к 12 годам колонии за госизмену
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Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу, причастную к совершению госизмены в виде шпионажа в интересах украинских спецслужб, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.
Там уточнили, что женщина собирала и передавала спецслужбам Украины данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ РФ по Западному военному округу пресекли в Луганской Народной Республике попытки сотрудничества украинцев с органами разведки Украины.
До этого в Брянской области задержали россиянина, который собирался выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии в составе проукраинской террористической организации.
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