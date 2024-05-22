Суд приговорил жительницу Забайкалья к 12 годам колонии за госизмену

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Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу, причастную к совершению госизмены в виде шпионажа в интересах украинских спецслужб, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

Там уточнили, что женщина собирала и передавала спецслужбам Украины данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ РФ по Западному военному округу пресекли в Луганской Народной Республике попытки сотрудничества украинцев с органами разведки Украины.

До этого в Брянской области задержали россиянина, который собирался выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии в составе проукраинской террористической организации.