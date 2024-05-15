Гособвинение запросило 17 лет колонии для новосибирского физика по делу о госизмене

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Гособвинение требует назначить физику из Новосибирска Анатолию Маслову 17 лет колонии строгого режима. Как уточнила адвокат Ольга Динзе, 77-летнего мужчину подозревают в государственной измене.

"С учетом возраста и состояния здоровья всего 17 лет (лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. – Прим. ред.) с ограничением свободы 1 год и штрафом 500 тысяч рублей", – передает ТАСС ее слова.

Ранее Московский городской суд приговорил полковника запаса по фамилии Кондрацкий к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Подробности уголовного дела в суде не разглашали из-за режима секретности. Однако известно, что приговор суда был вынесен по делу о государственной измене.

