20 февраля, 13:37Политика
Мосгорсуд приговорил полковника Кондрацкого к 18 годам колонии по делу о госизмене
Фото: 123RF/armmypicca
Московский городской суд приговорил полковника запаса по фамилии Кондрацкий к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Подробности уголовного дела в суде не разглашали из-за режима секретности. Однако известно, что приговор суда был вынесен по делу о государственной измене.
Уточняется, что Кондрацкого лишили воинского звания. По данным издания, полковника в отставке арестовали еще в 2022 году.
До этого ФСБ РФ пресекла попытку госизмены со стороны жителя Ростова-на-Дону. По данным спецслужб, мужчина пытался войти в контакт с дипломатическими ведомствами недружественных стран, чтобы консультировать их в работе против РФ.
В итоге гражданин России получил от ФСБ предостережение о недопустимости подобных действий.
Ранее сообщалось, что пермский фотограф Григорий Скворцов не признал свою вину в государственной измене. До этого следователи ФСБ предъявили ему обвинение по одноименной уголовной статье.
По словам гражданина, он якобы не знал, что материалы, легшие в основу уголовного дела, составляли государственную тайну. В итоге его заключили под стражу.
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