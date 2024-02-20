Мосгорсуд приговорил полковника Кондрацкого к 18 годам колонии по делу о госизмене

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Московский городской суд приговорил полковника запаса по фамилии Кондрацкий к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Подробности уголовного дела в суде не разглашали из-за режима секретности. Однако известно, что приговор суда был вынесен по делу о государственной измене.

Уточняется, что Кондрацкого лишили воинского звания. По данным издания, полковника в отставке арестовали еще в 2022 году.

До этого ФСБ РФ пресекла попытку госизмены со стороны жителя Ростова-на-Дону. По данным спецслужб, мужчина пытался войти в контакт с дипломатическими ведомствами недружественных стран, чтобы консультировать их в работе против РФ.

В итоге гражданин России получил от ФСБ предостережение о недопустимости подобных действий.

Ранее сообщалось, что пермский фотограф Григорий Скворцов не признал свою вину в государственной измене. До этого следователи ФСБ предъявили ему обвинение по одноименной уголовной статье.

По словам гражданина, он якобы не знал, что материалы, легшие в основу уголовного дела, составляли государственную тайну. В итоге его заключили под стражу.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае