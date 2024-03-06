Бывшего курсанта военного училища РФ осудили за госизмену

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Второй Западный окружной военный суд осудил за госизмену в форме шпионажа (статья 275 УК РФ) россиянина, который на момент совершения преступления являлся курсантом одного из командных училищ. В ходе следствия он признал вину, его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В материале уточнили, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора полное признание Владиславом Бояршиновым вины и его раскаяние в совершении преступления. Фигуранта признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности России. Иных подробностей в правоохранительных органах изданию не сообщили.

Между тем другой источник агентства в силовых структурах уточнил, что Бояршинова отчислили из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям на момент оглашения обвинительного приговора. По данным пресс-службы Второго Западного окружного военного суда, дело в отношении бывшего курсанта рассмотрели в закрытом от СМИ и публики режиме, потому что материалы дела содержат гриф "совсекретно".

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова добавила, что приговор не вступил в законную силу. Других данных в инстанции не уточнили. По информации картотеки военного суда, уголовное дело Бояршинова поступило для рассмотрения в конце января этого года. Его рассматривали в особом порядке, без исследований доказательств, так как мужчина признал вину.

Ранее Московский городской суд приговорил полковника запаса по фамилии Кондрацкий к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Мужчину лишили воинского звания.

До этого Верховный суд Адыгеи назначил 18-летнему жителю Майкопа 4 года колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год за госизмену. По материалам дела, он собирал и передавал сведения ВСУ об одной из воинских частей Майкопа.

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