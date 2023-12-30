В России впервые осудили за госизмену подростка

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Верховный суд Адыгеи вынес приговор 18-летнему жителю Майкопа, которого обвиняли в госизмене. Его признали виновным и назначили 4 года колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Так, по материалам дела, с 23 декабря 2021 по 8 февраля 2023 года мужчина еще будучи подростком собирал и передавал сведения Вооруженным силам Украины (ВСУ) об одной из воинских частей Майкопа. В связи с этим молодой человек стал первым несовершеннолетним в России, которого осудили по статье "Госизмена".

При этом приговор судья решил смягчить, воспользовавшись статьей 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление". Отметим, что решение суда еще не вступило в законную силу.

Сам обвиняемый вину свою признал и раскаялся в содеянном.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре получил 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по делу о государственной измене в форме шпионажа.

По данным правоохранителей, мужчина посредством Сети связался с представителем Главного управления разведки украинского министерства обороны. Он хотел передать информацию о военных объектах российского оборонного ведомства, которые находятся на территории Хабаровского края.



Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае