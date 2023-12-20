Суд приговорил жителя Хабаровского края к 9,5 года колонии по делу о госизмене

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Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по делу о государственной измене в форме шпионажа. Обвинительный приговор вынес Хабаровский краевой суд, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным правоохранителей, мужчина посредством Сети связался с представителем Главного управления разведки украинского министерства обороны. Он хотел передать информацию о военных объектах российского оборонного ведомства, которые находятся на территории Хабаровского края.

Мужчина был признан виновным по статье "Государственная измена в форме шпионажа".

Ранее стало известно, что УФСБ России по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который в течение полугода фотографировал и снимал на видео военную технику и позиции ВС РФ. Он обвиняется в передаче этих данных украинской стороне.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае