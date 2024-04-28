Фигурант дела о госизмене, теракте и диверсиях Малина частично признал вину

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Фигурант уголовного дела о госизмене и по ряду других уголовных статей диверсионной и террористической направленности Владимир Малина частично признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

Как уточнили в суде, подсудимый отверг обвинение в государственной измене, заявив, что позже выскажется более подробно об этом в ходе судебного процесса.

Всего Малина обвиняется в совершении 10 преступлений. Среди них, в частности, госизмена, приготовление к теракту, совершение группой лиц диверсий, приготовление к диверсии, прохождение обучения в целях проведения террористической деятельности, участие в террористической организации.

Ранее Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 27 июня продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова в связи с его участием в экстремистском сообществе.

До этого правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в убийстве главы поселка Абрикосовка в Херсонской области.