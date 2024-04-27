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27 апреля, 14:10

Происшествия

Басманный суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о гражданине Таджикистана Джумахоне Курбонове.

По данным следствия, подозреваемый предоставлял деньги для подготовки теракта и обеспечивал непосредственных участников преступления средствами телекоммуникационной связи с их систематической оплатой.

О задержании Курбонова стало известно 26 апреля. Позже выяснилось, что причиной тому стали его хулиганские действия. Тогда суд арестовал его на 15 суток.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами стран Запада

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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