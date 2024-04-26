РИА Новости: по делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта

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По делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" задержали еще одного фигуранта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отметил собеседник агентства, его задержали в рамках расследования уголовного дела. При этом источник издания не стал уточнять детали.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

Также, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, следы теракта ведут на Украину. Кроме этого, он указал на участие иностранных советников в подготовках диверсий, которые Киев осуществляет на территории России. Министр заявил, что все виновные в этой трагедии понесут заслуженное наказание.

