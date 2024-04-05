Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет об уроженце Таджикистана Мухаммаде Зоире Шарипзоды. Он стал 11-м участником нападения на концертный зал, которого отправили в СИЗО.

Его обвиняют в совершении террористического акта. Суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 18 суток, то есть до 22 мая.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже 11 человек, причастных к теракту, среди которых четыре нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, а также перечисливший им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов. По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

