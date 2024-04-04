ФСБ показала кадры задержания троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ опубликовала кадры задержания в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих вероятных пособников террористов, которые открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле", передает ТАСС.

По информации Центра общественных связей ФСБ, задержаны гражданин РФ и два иностранца – выходцы из Центральной Азии. В спецслужбе сообщили, что они причастны к теракту, совершенному 22 марта в "Крокус Сити Холле".

На кадрах видно, что всех поймали на улице. На вопрос, за что задержаны, двое сказали: "За теракт в "Крокусе". Одного из них перевозили на вертолете.

Ранее стало известно, что двое из задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались при теракте. Третий же человек якобы участвовал в вербовке и финансировании пособников террористов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 гражданин. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позже столичный суд арестовал десятерых причастных – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

