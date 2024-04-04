Омбудсмен Чечни опроверг связь погибшего чеченца с терактом в "Крокусе"

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Погибший уроженец Чечни никак не связан с терактом в "Крокус Сити Холле", заявил в своем телеграм-канале омбудсмен республики Мансур Солтаев.

Он рассказал, что некоторые прозападные СМИ и иностранные агенты пытаются связать задержание и гибель Асхаба Успанова с терактом в "Крокусе". В частности, распространяются слухи и домыслы, что он был якобы задержан после теракта. Солтаев уточнил, что мужчину, по словам его родственников, задержали за несколько часов до трагедии.

"С самого начала это дело на моем личном контроле. Асхаб Успанов, задержанный в Москве, умер в отделении полиции. По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид", – сказал Солтаев.

Омбудсмен добавил, что к нему обратился дядя погибшего и попросил помочь с тщательной проверкой по этому факту. Родственники также опровергли возможную причастность Успанова к террористам.

"Все попытки привязать задержание и смерть Успанова к теракту в "Крокус Сити" носят провокационный характер. Мы используем все правовые механизмы, чтобы выявить истину, и будем добиваться тщательной процессуальной проверки по данному факту", – указал он.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" случился 22 марта, когда неизвестные ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли его. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек, включая четверых нападавших. Последних столичный суд арестовал и направил в СИЗО.