29 марта, 13:48Происшествия
Еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" умер в больнице
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В больнице умер пациент, пострадавший в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, число погибших увеличилось до 144 человек.
По словам министра, пациент получил тяжелые огнестрельные ранения и находился в крайне тяжелом состоянии.
"Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", – передает слова Мурашко ТАСС.
Он также сообщил, что из больниц после теракта выписали 98 пострадавших, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый. Состояние еще 16 пострадавших оценивается как тяжелое, среди них – двое детей. При этом 19 человек готовятся к выписке.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.
Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.
В больницах Москвы и Подмосковья продолжают лечение 77 пострадавших при теракте в "Крокусе