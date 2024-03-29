Еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" умер в больнице

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В больнице умер пациент, пострадавший в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом, число погибших увеличилось до 144 человек.

По словам министра, пациент получил тяжелые огнестрельные ранения и находился в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", – передает слова Мурашко ТАСС.

Он также сообщил, что из больниц после теракта выписали 98 пострадавших, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый. Состояние еще 16 пострадавших оценивается как тяжелое, среди них – двое детей. При этом 19 человек готовятся к выписке.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.