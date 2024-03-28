28 марта, 19:13Происшествия
Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в "Крокус Сити Холле" – СМИ
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Следователи закончили проводить проверку показаний на месте происшествия в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в полиции.
По информации сотрудника правоохранительных органов, проверку проводили с одним из террористов. При этом в скором времени на следственные мероприятия якобы привезут остальных подозреваемых.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате этого происшествия погибли 143 человека, а пострадали 360.
Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Затем суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а после арестовал и восьмого подозреваемого.
Следователи также нашли и задержали еще одного подозреваемого, который осуществлял финансирование террористов. Теперь СК РФ будет ходатайствовать об аресте злоумышленника.
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