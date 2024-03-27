Число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 143

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 143. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, опубликовав обновленный список.

В ведомстве уточнили, что перечень сформирован по состоянию на 20:00 27 марта и основан на информации от министерства здравоохранения РФ.

"Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований", – сказано в сообщении.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Тогда злоумышленники ворвались в концертный зал, начали стрелять по посетителям, а после подожгли здание. Количество пострадавших уже достигло 360 человек.

При этом сотрудникам СК РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родственников в результате теракта. Следователи также доложили, что в числе опознанных тел минимум пятеро детей 9–16 лет.

Силовики задержали 11 человек, включая четверых возможных исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Непосредственных террористов арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

