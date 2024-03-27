Москвичи перевели пострадавшим при теракте 20 млн рублей через сайт "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жители Москвы перевели пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 20 миллионов рублей через сайт "Миллион призов". Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

"Участники электронных проектов правительства Москвы направили свыше 20 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" через сайт "Миллион призов", используя городские и призовые баллы. Причем за первые сутки через "Миллион призов" в Российский Красный Крест поступило более 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Свыше 10,4 миллиона рублей москвичи пожертвовали призовыми баллами, которые были начислены им за участие в программе #ВыбираемВместе2024. Еще более 9,9 миллиона перевели городскими "зелеными" баллами пользователи "Активного гражданина", "Электронного дома", "Города заданий", "Города идей".

Чтобы пожертвовать баллы, необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов" с помощью учетной записи на mos.ru, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать карточку "Российский Красный Крест".

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание.

В результате трагедии погибли 139 человек, позже один пострадавший скончался в больнице, еще 360 человек пострадали. В больницах продолжают проходить лечение 83 человека.

Спецслужбы и силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Четыре непосредственных участника теракта были отправлены под стражу до 22 мая.

Впоследствии суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили террористам машину. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. 26 марта под стражу был отправлен восьмой фигуранта дела.

