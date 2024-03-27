"Динамо" подарит абонементы на матчи сдавшим кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "ФК "Динамо" Москва"

Футбольный клуб "Динамо" подарит абонементы людям, которые сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

"Для доноров, которые сдали кровь после 22 марта для оказания медицинской помощи пострадавшим, будут доступны бесплатные абонементы на все домашние матчи бело-голубых до конца сезона", – говорится в сообщении.

Получить промокод можно, отправив на электронный адрес tickets@fcdynamo.ru письмо с темой "Абонемент донора" и сканом документа, подтверждающего сдачу крови. Принимать заявки от доноров будут до 30 апреля.

Скидка 100% распространится на места на третьем ярусе трибун A, C и D.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание.

В результате трагедии погибли 140 человек, еще 360 человек пострадали. В больницах продолжают проходить лечение 83 человека.

Спецслужбы и силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Четыре непосредственных участника теракта были отправили под стражу до 22 мая.

Впоследствии суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили террористам машину. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. 26 марта под стражу был отправлен восьмой фигурант дела.

