"Сотрудник ФСБ" из "Крокус Сити Холла" оказался строителем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из посетителей "Крокус Сити Холла", которого украинские СМИ и телеграм-каналы выдали за сотрудника ФСБ, оказался строителем. Об этом сам мужчина рассказал ТАСС.

"Меня зовут Алексей и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею", – сказал он, уточнив, что пришел в "Крокус" вместе с дочерью.

Ранее в украинских каналах появились публикации о том, что в момент теракта в зале были сотрудники спецслужб. В качестве доказательств приводились фотографии зритеалей, которые спокойно сидели на верхних рядах во время стрельбы. Там же было опубликовано и фото Алексея, которого назвали сотрудником ФСБ.

"То, что сейчас там про меня всякие картинки рисуют в интернете, – это подло, нагло. В общем-то даже комментировать это я смысла не вижу", – сказал он.

Очевидец заявил, что в момент начала стрельбы не все поняли, что происходит: сначала кто-то подумал, что начали пускать фейерверки и взрывать петарды, но потом все услышали крики людей и стало понятно, что случилось что-то страшное.

Мужчина уточнил, что сначала люди бежали из холла в зал, потому что стрелять начали в вестибюле. Алексей добавил, что не видел террористов, так как они проникли в зал, когда он с дочерью уже вышел с балкона в холл на втором этаже. Из самого здания они выбежали "откуда-то сбоку, где шли строительные работы".

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. Преступники открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. Всего погибли 140 человек, а число пострадавших достигло 360.

Правоохранители задержали 11 человек. Четверых исполнителей теракта отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, а позже заключил под стражу восьмого подозреваемого.