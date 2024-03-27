Один из пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" умер в больнице

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Один из пострадавших, который находился в крайне тяжелом состоянии после теракта в "Крокус Сити Холле", скончался в больнице. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Врачи сделали все возможное", – цитирует ТАСС.

Таким образом, количество жертв атаки на "Крокус" достигло 140 человек. Руководитель министерства здравоохранения напомнил, что сейчас в стационарах федеральных и региональных медицинских учреждений находятся 80 пострадавших, включая 6 детей.

Четверо из 80 пациентов все еще находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 19 – в тяжелом, а 34 – в состоянии средней степени тяжести, добавил Мурашко. Однако 23 человека уже завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, а всего 76 уже выписаны из стационаров под наблюдение врачей. Помощь в амбулаторном режиме получили 205 пострадавших, сообщил министр.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда преступники открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. Число пострадавших уже достигло 360.

Правоохранители задержали 11 человек. Четверых исполнителей теракта отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, а позже – заключил под стражу восьмого подозреваемого.