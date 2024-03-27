Из стационаров выписаны 76 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Из стационаров под наблюдение врачей выписаны 76 пострадавших в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Он отметил, что среди выписанных также числится один ребенок. В медучреждениях продолжают лечение еще 80 человек, в том числе шестеро детей, подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в подмосковных больницах остаются 83 человека. По данным Минздрава Московской области, 40 человек выписаны домой.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда преступники зашли в здание, открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. В результате 139 человек погибли, 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четырех террористов. Их отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела, 26-го числа суд заключил под стражу восьмого подозреваемого.