27 марта, 11:02Происшествия
В больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 83 человека
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав Подмосковья опубликовал новый список пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Согласно нему, 83 человека госпитализированы, еще 40 были выписаны, говорится на сайте ведомства.
Между тем стало известно, что число пострадавших при теракте достигло 360 граждан, в том числе 11 детей.
Как уточнил Сергей Собянин, в спасении пострадавших участвовали свыше 100 сотрудников скорой помощи и Центра медицины катастроф, а также более 700 врачей и медсестер. С его слов, моральную помощь семьям погибших оказывают 110 социальных работников, а также 150 психологов.
Теракт произошел 22 марта, в тот день злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В настоящий момент известно о 139 погибших.
Силовики задержали 11 человек, включая четырех террористов, которых отправили в СИЗО до 22 мая.
25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, а уже накануне он заключил под стражу восьмого подозреваемого. Последний сдавал террористам квартиру.
Восьмой фигурант по делу о теракте в "Крокусе" отправлен в СИЗО