Четверо фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находятся в СИЗО Лефортово

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Четверо фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" находятся в следственном изоляторе Лефортово. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

"Это однозначно, к ним уже приходили адвокаты", – цитирует ее "Интерфакс".

Трагедия в "Крокусе" случилась вечером 22 марта, когда преступники открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. Всего погибли 139 человек, позже стало известно о еще одном скончавшемся в больнице, а число пострадавших достигло 360.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области, неподалеку от границы с Украиной.

Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова решили отправить в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позже заключил под стражу восьмого подозреваемого.