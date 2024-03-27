СК рассмотрит обращение депутатов о возможной причастности Запада к терактам в РФ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет РФ рассмотрит обращение депутатов ГД о необходимости расследовать организацию, финансирование и проведение террористических актов со стороны США и других государств Запада, направленных против России. Об этом пресс-служба СКР сообщила в своем телеграм-канале.

Группа депутатов также направила свои обращения в Генпрокуратуры пяти стран, включая РФ, Германию, Кипр, США и Францию. В документе парламентарии призвали немедленно расследовать и предотвратить финансирование актов международного терроризма. В подтверждение своих слов они приложили доказательства о том, что США и их союзники проводят теракты в РФ руками радикальных исламистских группировок и украинских спецслужб.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва считает ангажированной позицию Вашингтона по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле". По ее словам, если бы Штаты не были вовлечены в трагедию, то они бы просто заявили о необходимости расследования. Однако США стали выводить из-под удара Украину, подчеркнула Захарова.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда преступники открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. В результате 139 человек погибли, а поименный перечень умерших включает в себя уже 120 фамилий.

Правоохранители задержали 11 человек. Четверых исполнителей теракта отправили в СИЗО, затем суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, а позже заключил под стражу восьмого подозреваемого.