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Заявления и поступки властей США нужно расследовать на предмет возможной поддержки Вашингтоном терроризма со стороны Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Вы хоть что-нибудь слышали, хоть одно слово с трибуны Госдепа или в зале Совбеза от американского постпреда?" – уточнила она, напомнив про атаки Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту.

При этом она указала на то, что власти США никогда не отрицали атаки Украины против РФ, даже когда Киев брал ответственность за террористические действия на себя. Однако после теракта в "Крокус Сити Холле" в Вашингтоне стали заявлять о непричастности киевского режима к этому преступлению, добавила Захарова.

"А кто им поверит, когда в 2013–2014 годах именно Вашингтон, Британия, Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги", – задала вопрос официальный представитель МИД РФ.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что у организации нет данных, которые подтверждают или опровергают высказывание главы ФСБ РФ Александра Бортникова о том, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит украинская сторона.

До этого глава ФСБ России сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по этому делу, подтверждают украинский след. Также он заявил, что исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить теракт, им явно оказывали в этом процессе помощь.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после подожгли здание. В результате погибли 139 человек, а еще 182 пострадали.

ФСБ и силовые структуры задержали 11 человек. Четырех непосредственных участников теракта отправили в СИЗО до 22 мая. Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по версии следствия, являлись соучастниками в подготовке теракта, предоставив автомобиль злоумышленникам. Их также арестовали до 22 мая. Затем под стражу заключили восьмого фигуранта дела.

