ООН не может проверить заявление ФСБ о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"

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ООН не владеет данными, которые подтверждают или опровергают высказывание главы ФСБ РФ Александра Бортникова о том, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит украинская сторона. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

Ранее глава ФСБ России сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", подтверждают украинский след. Также он заявил, что исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить теракт, им явно оказывали в этом процессе помощь.

Кроме того, Бортников обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту. Украинский след в происшествии также зафиксировал и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники начали стрелять по посетителям, а после подожгли здание. В результате погибли 139 человек, а еще 182 пострадали.

Спецслужбы и силовики задержали 11 человек. Четырех непосредственных обвиняемых в теракте уже отправили в СИЗО до 22 мая, позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, являлись соучастниками в организации теракта и предоставили машину злоумышленникам. Их также арестовали до 22 мая. Затем под стражу заключили восьмого фигуранта.

