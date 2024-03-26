В ФСБ допустили, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоят США, Британия и Украина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Наработки говорят о возможной причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" США, Великобритании и Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Думаю, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем, это общая информация", – цитирует его "Интерфакс".

Глава ФСБ подчеркнул, что так Киев пытается доказать свою состоятельность, при помощи диверсий в тылу и террористических актов. На это, по его мнению, нацелены как руководство спецслужб Украины, так и британские спецслужбы.

"Об этом говорили и американские спецслужбы неоднократно", – сказал Бортников.

Также он обратил внимание, что многое в публичном пространстве говорит о стремлении этих стран нанести наибольший вред России при помощи ударов беспилотников и безэкипажных катеров на море. В эту пользу говорят попытки захода украинских диверсионных групп и террористов на территорию России, заключил Бортников.

Ранее глава ФСБ рассказал, что теракт готовили радикальные исламисты, но им содействовали украинские спецслужбы. По его данным, заказчик теракта пока не установлен, но уже есть понимание, кто его организовывал и вербовал исполнителей.

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла вечером 22 марта. Четверо неизвестных с оружием открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Позже правоохранительные органы задержали 11 человек, включая исполнителей атаки.

Четверых обвиняемых задержали и позже отправили в СИЗО, затем суд арестовал троих подозреваемых, а также заключил под стражу восьмого фигуранта уголовного дела о терроризме.

Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 – пострадали.