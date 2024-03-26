Бортников завил, что исполнителей теракта в "Крокусе" хотели встретить в Киеве как героев

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Совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" планировали уйти на Украину, их там ждали и были готовы встретить как героев. Об этом глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в телеграм-канале журналиста.

По его словам, российская сторона пока не установила заказчиков теракта, а также организаторов и вербовщиков исполнителей.

"Мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое для того, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков", – заявил Бортников.

Директор ФСБ также добавил, что террористы "делали ноги", пытаясь уйти живыми.

Вместе с тем Бортников обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту в "Крокус Сити Холле". По его словам, готовили его радикальные исламисты. На этом фоне глава ФСБ призвал признать украинскую Службу безопасности террористической организацией.

Украинский след в теракте увидел и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. На вопрос о том, кто организовал это преступление, Украина или "Исламское государство" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), он ответил, что виноват Киев.

Теракт произошел вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание. В результате погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

Российские правоохранители задержали 11 человек. Под арестом сейчас находятся восемь фигурантов дела, последний был отправлен в СИЗО 26 марта.