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26 марта, 12:15

Происшествия

Поисковая операция в "Крокус Сити Холле" должна завершиться в 17:00 26 марта

Поисковая операция в "Крокус Сити Холле" должна завершиться в 17:00 26 марта

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Поисковая операция в "Крокус Сити Холле" должна завершиться в 17:00 26 марта. Спасатели разобрали 90% завалов. Самым сложным участком для работы стал балкон концертного зала.

Заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов рассказал о процессе тушения концертного зала. Он отметил, что в течение 30–40 минут специалисты установили 21 световую точку с 1-го по 4-й этажи, но через час организации работ произошло мощное обрушение горящих конструкций здания на 3-й и 2-й этажи.

Известно, что пожару в концертном зале был присвоен максимальный уровень сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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