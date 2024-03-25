Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 22:00

Происшествия

"Безопасный город": суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

"Безопасный город": суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

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Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы по ходатайствам ГСУ СК РФ по столице арестовал Исроила Исломова и его сыновей – Аминчона и Диловара.

Все трое были названы пособниками Шамсидина Фаридуни, лидера группы, совершившей 22 марта теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Четверых исполнителей преступления ранее отправили под стражу.

Следователи продолжают при этом поиск новых улик и проведение допросов. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
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