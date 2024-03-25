25 марта, 22:00Происшествия
"Безопасный город": суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы по ходатайствам ГСУ СК РФ по столице арестовал Исроила Исломова и его сыновей – Аминчона и Диловара.
Все трое были названы пособниками Шамсидина Фаридуни, лидера группы, совершившей 22 марта теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Четверых исполнителей преступления ранее отправили под стражу.
Следователи продолжают при этом поиск новых улик и проведение допросов. Подробнее – в программе "Безопасный город".