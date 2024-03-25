Макрон заявил, что за терактом в "Крокусе" и планами таких атак во Франции стоит ИГ

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Французский президент Эммануэль Макрон считает, что, вероятно, причастная к теракту в "Крокус Сити Холле" ветвь "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) пыталась совершить атаки и во Франции в течение последних нескольких месяцев. Об этом он заявил по прибытии во Французскую Гвиану, где находится с визитом, пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Накануне Макрон также созвал заседание совета по обороне, которое было посвящено теракту в "Крокусе". По его итогам Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего.

Ранее глава МВД Германии Нанси Фазер заявила, что ИГ после теракта в "Крокус Сити Холле" представляет большую угрозу для страны. Она отметила, что опасность исламистского терроризма остается острой, самая большая угроза в ФРГ исходит от ИГ.

Теракт в здании "Крокуса" случился вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

На следующий день правоохранители задержали четырех подозреваемых в Брянской области, а 25 марта Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая этого года.