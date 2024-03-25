25 марта, 16:32Происшествия
Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сказано в сообщении МИД республики, опубликованном в телеграм-канале.
При этом ведомство не стало раскрывать имени погибшего, однако выразило искренние соболезнования его родственникам.
По информации МИД Молдавии, посольство республики в Москве взаимодействует с властями и готово при необходимости сотрудничать.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям.
Спустя время их задержали. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых до 22 мая. На данный момент известно о 137 погибших, еще 182 человека получили травмы.
Председатель СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта