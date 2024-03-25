Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сказано в сообщении МИД республики, опубликованном в телеграм-канале.

При этом ведомство не стало раскрывать имени погибшего, однако выразило искренние соболезнования его родственникам.

По информации МИД Молдавии, посольство республики в Москве взаимодействует с властями и готово при необходимости сотрудничать.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям.

Спустя время их задержали. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых до 22 мая. На данный момент известно о 137 погибших, еще 182 человека получили травмы.

