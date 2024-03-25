В больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остаются 96 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 96 человек продолжают лечение в больницах после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

Данные о лицах, остающихся под присмотром врачей, актуальны на 15:00. Из базы министерства также следует, что 23 человека были выписаны из медучреждений.

Всего же Минздрав Подмосковья зарегистрировал в подведомственных медучреждениях 119 пострадавших при теракте.

Вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холла" произошел теракт. Мужчины с оружием открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 пострадали. Лечением пострадавших в Москве занимаются высококвалифицированные специалисты.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы.

В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест обвиняемых продлится до 22 мая.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, поисковая операция на месте теракта в "Крокусе" продлена до 17:00 26 марта. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что окончательная версия следствия о причинах теракта в "Крокус Сити Холле" еще не выдвигалась.