РЖД проведут акцию по сдаче крови для пополнения запасов центра крови ФМБА

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РЖД проведут в компании акцию по сдаче крови для пополнения запасов центра крови ФМБА, сообщает РИА Новости.

Потребность в донорской крови появилась после теракта в "Крокус Сити Холле". Акция пройдет 26 и 27 марта.

"ФМБА России в первые часы сообщило о полном обеспечении компонентами крови, но необходимо постепенно восстановить запасы крови", – заявили в компании.

Там напомнили, что донорские акции в РЖД проводятся на регулярной основе. В 2023 году провели свыше 320 таких акций, собрав пять тонн крови.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом официальных данных о причинах теракта следствие еще не озвучивало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что информация будет позже.

