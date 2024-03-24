В Германии заявили об угрозе ИГИЛ в стране после теракта в "Крокусе"

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Группировка "Исламское государство" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), взявшая на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле", представляет большую угрозу в Германии. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нанси Фазер в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Она подчеркнула, что опасность исламистского терроризма остается острой и самая большая угроза в Германии исходит от "Исламского государства".

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. В этот день там должен был состояться концерт группы "Пикник".

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте. По данным СК, число погибших составляет 133 человека, а пострадавших – 140 человек.

Владимир Путин заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" допрашивают в столичном СК