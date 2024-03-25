Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте в "Крокусе"

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Владимир Путин поблагодарил всех, кто спасал и помогал пострадавшим людям в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Кроме того, президент РФ пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта", – заявил глава государства на совещании по мерам, принимаемым после происшествия.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и начали стрелять по посетителям, а после устроили пожар.

По предварительным данным, количество жертв достигло 137 человек, а еще 182 гражданина пострадали.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

