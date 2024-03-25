СК РФ установил хронологию теракта в "Крокус Сити Холле"

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта прибыли на место преступления в 19:58, а покинули место трагедии в 20:11.

"В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Следствием установлена полная хронология произошедших событий", – сообщил он Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации вокруг теракта.

Руководитель ведомства уточнил, что злоумышленники использовали бензин для поджога концертного зала. Кроме того, по его словам, террористы, покидая место трагедии, сбили на машине семью с детьми.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Четверых обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.