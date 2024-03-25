Двое обвиняемых в теракте в "Крокусе" вступили в преступную группу в 2024 году – СК

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Двое обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" вступили в преступную группу в январе и марте 2024 года. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в своем телеграм-канале.

Следователи уточнили, что Шамсидин Фаридуни с целью совершения террористического акта не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной преступной группы Аминчона Исломова, а затем, не позднее 11 марта, – его брата Диловара Исломова.

"В рамках уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" следствие ходатайствует об аресте еще нескольких фигурантов", – добавили там.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько человек с оружием в руках открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. В теракте обвинили четверых человек, их уже отправили в СИЗО.

Позже следствие попросило арестовать еще троих фигурантов дела.

По предварительным данным, жертвами трагедии стали 137 человек, а еще 182 – пострадали.