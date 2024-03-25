Следствие требует арестовать еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет России ходатайствует об аресте еще троих фигурантов уголовного дела о теракте "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Поступило еще три материала: на Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича", – уточнили в суде.

По информации пресс-службы, первым двум предъявили обвинение, а третий пока находится в статусе подозреваемого.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и начали стрелять по людям, а после этого устроили пожар.

На данный момент количество погибших при теракте составляет 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Сотрудникам полиции и представителям силовых структур удалось задержать четырех подозреваемых в Брянской области. Уже 25 марта Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде ареста до 22 мая 2024 года.

