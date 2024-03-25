Путин заявил, что теракт в "Крокус Сити Холле" совершен руками радикальных исламистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теракт в "Крокус Сити Холле" совершен руками радикальных исламистов, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после происшествия.

"Как радикальные исламисты, позиционирующие себя в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?" – задал он вопрос.

По словам российского лидера, Москву интересует заказчик террористического акта, так как спецслужбы уже знают, чьими руками была совершена атака на "Крокус". Он напомнил, что США по разным каналам пытаются всех убедить, что следа Киева в этом деле нет.

"Якобы кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация)", – отметил президент РФ.

По его мнению, теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Путин уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима.

"А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается", – отметил президент.

Также он отметил, что России предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте. Путин задал вопрос, почему террористы после совершения террористического акта поехали на Украину.

"Кто их там ждал?" – спросил президент.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и начали стрелять по посетителям, а после устроили пожар.

По предварительным данным, количество жертв достигло 137 человек, а еще 182 гражданина пострадали.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.